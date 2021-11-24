"Утро": облачная погода ожидается в Москве в среду

В среду, 24 ноября, в Москве ожидаются облачная погода, снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит –2 градуса, а вечером поднимется до +1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

