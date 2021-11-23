"Утро": переменная облачность ожидается в Москве во вторник

Во вторник, 23 ноября, в Москве ожидаются переменная облачность и ветер с порывами до 3–7 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит –3 градуса, а вечером опустится до –5. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

