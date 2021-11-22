"Утро": москвичам рассказали о заторах на столичных дорогах

ЦОДД оценивает столичный трафик в шесть баллов.

Затруднения в движении наблюдаются на внешней стороне МКАД – от Химкинского моста до Новокурскинского шоссе и на ТТК у Савеловской эстакады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

