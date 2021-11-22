"Утро": москвичам рассказали о погоде в понедельник

В понедельник, 22 ноября, в Москве ожидается облачная и ветреная погода. Температура воздуха днем опустится до –2 градусов, а вечером составит –5 градусов.

Кроме того, в городе пройдет небольшой снег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

