"Утро": метеоролог рассказала о погоде в Москве 19 ноября

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде в Москве в пятницу, 19 ноября.

В столичном регионе будет облачно и пойдет небольшой снег. Ветер ожидается 4–9 метров в секунду. Днем температура воздуха составит около двух градусов тепла.