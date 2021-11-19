"Утро": метеоролог рассказала о погоде в столице 19 ноября

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде в столице в пятницу, 19 ноября.

По прогнозу синоптика, в Москве будет облачно, днем температура воздуха составит +2 градуса, а также ожидается небольшой снег.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

