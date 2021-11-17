"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 ноября

В среду, 17 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и без осадков.

Максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до +2 градусов, по области – от –1 до +3 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.