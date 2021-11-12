"Утро": плотный поток сформировался на Ленинградском проспекте

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Плотный поток сформировался на Ленинградском проспекте.

Придется сбросить скорость на внутренней стороне МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.