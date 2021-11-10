"Утро": затруднения в движении наблюдаются на Дмитровском шоссе и МКАД

Московский трафик оценивается в пять баллов. Затруднения в движении наблюдаются на Дмитровском шоссе в сторону центра и на внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до Симферопольского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.