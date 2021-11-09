"Утро": заторы наблюдаются на Волоколамском шоссе и Рязанском проспекте

В ЦОДД столичный трафик оценивают в пять баллов. На Волоколамском шоссе у канала имени Москвы при движении в сторону центра произошло сразу два ДТП. Затор уже достиг отметки в три километра.

На Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до метро "Стахановская" можно потерять больше получаса. Участок окрашен в красно-бордовый цвет.

Автомобилистов просят быть более внимательными и аккуратными на дорогах. Из-за неблагоприятных погодных условий лучше избегать резких торможений и необоснованных маневров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.