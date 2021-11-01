"Утро": москвичам рассказали о ситуации на дорогах

Специалисты ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца на Рижской эстакаде затруднено движение от улицы Русаковской до Проспекта Мира. Из-за двойной аварии на данном участке можно потерять больше 15 минут.

На севере МКАД на внутренней стороне от Дмитровского до Алтуфьевсого шоссе автомобилисты могут задержаться на полчаса. Там скорость потока не превышает 40 километров в час, а длина затора составляет 3 километра.

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