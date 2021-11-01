"Утро": специалисты рассказали о загруженности столичных дорог

Специалисты ЦОДД оценивают столичный трафик в 1 балл.

Автомобилистов предупреждают, что на Волгоградском проспекте, двигаясь в центр города, от метро "Кузьминки" до Люблинской улицы они могут задержаться более чем на 15 минут. Там образовался затор из-за дорожных работ.

На севере на внешней стороне МКАД на 92-м километре автомагистрали образовался затор в 4 километра от Ярославского до Осташковского шоссе. Из-за дорожных работ и ДТП водителям придется снизить скорость до 30 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.