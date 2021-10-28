"Утро": синоптик рассказала о погоде в Москве 28 октября

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала жителям столицы, какую стоит ждать погоду в Москве в четверг, 28 октября.

В столичном регионе ожидается облачно и 10 градусов тепла. Также возможны небольшие осадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.