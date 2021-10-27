"Утро": метеоролог рассказала о погоде в столице в среду

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде 27 октября.

В среду погода будет облачной, днем ожидается +6 градусов тепла, по прогнозам, ожидаются осадки и ветер около 5–10 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.