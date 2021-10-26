"Утро": москвичам рассказали о погоде 26 октября

Во вторник, 26 октября, в Москве ожидается сухая погода с переменной облачностью, температура составит 5–7 градусов тепла.

Атмосферное давление окажется чуть выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.