"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценивают столичный трафик в 4 балла.

Автомобилистов предупредили, что при движении в центр города на Волоколамском шоссе они простоят 25 минут в заторе, который начинается от МКАД и тянется до реки Сходня. Там из-за ДТП в правом ряду движение практически парализовано.

На внешней стороне на 76-м километре МКАД растянулся 10-ти километровый затор от Дмитровского до Путилковского шоссе. Водителям придется сбросить скорость до 30 километров в час.

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