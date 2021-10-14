"Утро": дорожное движение в Москве оценивается в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Третьем транспортном кольце из-за дорожных работ в левом ряду на Андреевском мосту машины скопились на внутренней стороне кольцевой от Гагаринского тоннеля. Скорость движения снизилась там до 25 километров в час.

На Люблинской улице местами есть затруднения в сторону центра. От станции метро "Марьино" до улицы Перерва большое скопление машин. Ближе к Волгоградскому проспекту плотный поток едет со скоростью 5 километров в час. 40 минут займет дорога до центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.