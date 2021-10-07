"Утро": до 12 градусов тепла ожидается в Москве в четверг

В четверг в Москве будет ясная погода. Днем воздух прогреется до +12 градусов, а к вечеру термометры покажут +5.



Ветер будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба, а влажность – 55%.