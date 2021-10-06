"Утро": дорожное движение в Москве оценивается в 4 балла

По данным ЦОДД, столичный трафик составляет 4 балла. На внутренней стороне МКАД от улицы Верхние Поля до Липецкой можно задержаться более чем на час. Там образовался многокилометровый затор, длина которого с каждой минутой растет.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца машины двигаются со скоростью 10 километров в час на участке от Русаковской эстакады до Бутырской улицы.

Из-за ДТП на проспекте Мира затруднено движение в центр города от Звездного бульвара до Мурманского проезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.