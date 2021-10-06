"Утро": в ЦОДД оценивают загруженность столичных дорог в 4 балла

По данным ЦОДД, столичный трафик составляет 4 балла. Затор более 13 километров образовался на внутренней стороне МКАД от Бесединского до Варшавского шоссе.

На Рязанском проспекте из-за ДТП практически парализовано движение на участке от улицы Академика Скрябина до метро "Стахановская".

На внешней стороне Третьего транспортного кольца водители притормаживают от Спартаковской улицы до Рижской эстакады. Скорость потока на этом участке не превышает 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.