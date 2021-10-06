"Утро": трафик в столице увеличился до 4 баллов

По данным ЦОДД, столичный трафик составляет 4 балла. На внешней стороне МКАД растянулся 10-километровый затор от Дмитровского до Путилковского шоссе. Скорость потока не превышает 30 километров в час.

На Ленинградском шоссе можно потерять больше 20 минут при движении в сторону центра от парка Северного речного вокзала до метро "Балтийская".

Также на внутренней стороне Третьего транспортного кольца водителям придется сбросить скорость на участке от Ленинградского проспекта до Новослободской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.