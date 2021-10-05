"Утро": москвичам рассказали о погоде 5 октября

Переменная облачность прогнозируется в столичном регионе во вторник, 5 октября. Днем Москва и область окажутся на периферии антициклона. При этом осадков в столичном регионе не ожидается.

Воздух в Москве прогреется до 9–11 градусов тепла. По области потеплеет до +13 градусов.

Кроме того, относительная влажность воздуха в регионе составит порядка 70%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.