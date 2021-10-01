"Утро": в ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. 15 минут можно потерять в заторе на Можайском шоссе от Витебской до улицы Петра Алексеева.

На Кутузовском проспекте машины притормаживают в сторону от Триумфальной арки из-за ДТП в среднем ряду у 43-го дома.

На Садовом кольце стоит внешняя сторона кольцевой от Старой Басманной улицы. Ближе к проспекту Миру скорость машин снизилась до 5 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.