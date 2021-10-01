"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. На Рязанском проспекте образовался затор после ДТП в левом ряду перед Луховицкой улицей. Тянется он от улицы Вострухина.

20 минут можно потерять на внешней стороне МКАД, на участке от Ярославского до Осташковского шоссе. Скорость там не превышает 20 километров в час.

Медленно едет Ярославское шоссе в направлении центра. Средняя скорость на магистрали составляет 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.