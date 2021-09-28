"Утро": движение в столице оценивается в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Кутузовском проспекте авария в среднем ряду в районе Улицы 1812 года тормозит поток в направлении центра от Аминьевского шоссе.

В Кутузовском тоннеле скопились машины по обе стороны Третьего транспортного кольца.

От Самотечной эстакады уплотнился поток на внешней стороне Садового кольца после ДТП в среднем ряду на Садовой Триумфальной улице. До 20 километров в час снизилась скорость машин на этом отрезке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.