"Утро": в ЦОДД оценивают загруженность столичных дорог в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. ДТП в левом ряду в районе станции метро "Кузьминки" тормозит движение на Волгоградском проспекте в направлении центра, начиная от улицы Академика Скрябина.

Стоит внешняя сторона Третьего транспортного кольца от Лефортовского тоннеля из-за столкновения в среднем ряду после Русаковской эстакады.

Медленно едет внешняя сторона Садового кольца на севере, от Старой Басманной улицы. Ближе к проспекту Мира скорость потока снижается до 5 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.