"Утро": столичный трафик увеличился до 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Трудно въехать в город на Ленинском проспекте. Многокилометровый затор тянется от Киевского шоссе.

Затруднено движение и на соседней Профсоюзной улице. Средняя скорость на магистрали не превышает 15 километров в час.

В Кутузовском тоннеле в левом ряду произошло ДТП на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, в результате поток притормаживает от Бережковского моста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.