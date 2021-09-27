"Утро": дорожный трафик в Москве составляет 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. 15 километров в час едет Ленинградское шоссе от Беломорской улицы до улицы Космонавта Волкова. Полчаса можно потерять на этом участке.

После аварии в среднем ряду на Чурской эстакаде уплотнился поток на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Гагаринского тоннеля.

На Люблинской улице образовался 2-километровый затор в сторону центра. Начинается он от улицы Шкулева и тянется до Волгоградского проспекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.