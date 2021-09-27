"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Увеличился затор на внешней стороне Третьего транспортного кольца на севере. Еще одно ДТП произошло на Сущевском Валу в среднем ряду у 49-го дома. Поток тормозит от проспекта Мира.

Медленно едет Ярославское шоссе в сторону центра. Полчаса займет дорога от МКАД до Северянинского путепровода.

Плотно на въезде в город на Волоколамском шоссе. На участке от МКАД до р. Сходня введено ограничение скорости 40 километров в час с сохранением движения по 2 полосам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.