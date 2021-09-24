"Утро": в ЦОДД оценивают загруженность столичных дорог в 4 балла

В ЦОДД оценивают загруженность столичных дорог в 4 балла. На юго-востоке МКАД на внутренней стороне очень медленно движется поток от улицы Капотни до Каширского шоссе.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца существенные затруднения наблюдаются от Бакунинской улицы до Рижской эстакады. Там произошло ДТП, из-за которого скорость потока снизилась до 10 километров в час.

На внешней стороне Садового кольца медленно едут машины от Курского вокзала до проспекта Мира. Дорога займет 20–25 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.