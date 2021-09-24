"Утро": дорожное движение в Москве оценивается в 4 балла

По данным ЦОДД, столичный трафик оценивается в 4 балла. На внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе можно задержаться более чем на 20–25 минут.

На Ленинградском шоссе в плотном потоке едут водители от Северного речного вокзала до метро "Войковская". До центра города можно добраться за полчаса.

Также на Дмитровском шоссе в сторону центра, на участке от Валаамской улицы до метро "Тимирязевская", из-за ДТП в правом ряду можно потерять 12–15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.