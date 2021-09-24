"Утро": трафик в столице увеличился до 3 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла, следует из данных ЦОДД. Увеличился затор на внешней стороне МКАД – от национального парка "Лосиный остров" до Осташковского шоссе.

Затор более чем на 3 километра растянулся на Ленинградском шоссе – от Северного речного вокзала до Новопетровского проезда.

Не более 30 километров в час скорость у автомобилистов на внешней стороне Третьего транспортного кольца от проспекта Мира до Бутырской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

