"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

По данным ЦОДД, столичный трафик составляет 1 балл. На внешней стороне МКАД водители задерживаются на 20 минут на участке от Ярославского до Осташковского шоссе. Там произошло ДТП, из-за которого образовался затор длиной более 4 километров.

Несмотря на раннее время, на Ярославском шоссе есть затруднения при движении в сторону центра от МКАД до проезда Серебрякова.

Непростая дорожная ситуация на Волгоградском проспекте. Дорога от Есенинского бульвара до Шоссейной улицы займет 15–20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.