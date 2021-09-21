"Утро": в ЦОДД оценивают столичный трафик в 5 баллов

В ЦОДД оценивают столичный трафик в 5 баллов. Один из крупнейших заторов образовался в эти минуты на юге МКАД, на внутренней стороне от улицы Верхние Поля до Варшавского шоссе. Длина его составляет уже более 16 километров, а скорость потока – не более 20 километров в час.

В бордовом цвете Шоссе Энтузиастов. От Главной аллеи до улицы Авиамоторная водители стоят в плотном потоке, скорость которого не выше 10 километров в час.

На внешней стороне Садового кольца от Курского вокзала до проспекта Мира можно потерять 20 минут. Погодные условия и дорожные работы практически парализовали движение на этом участке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.