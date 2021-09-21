"Утро": трафик в столице оценивается в 5 баллов

По данным ЦОДД, трафик в столице оценивается в 5 баллов. В 10-километровый затор попадут водители на севере МКАД. На внешней стороне автомагистрали от Дмитровского до Путилковского шоссе скорость потока не превышает 20 километров в час.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Звенигородского шоссе до Сущевского Вала полчаса можно простоять в плотном потоке.

На Кутузовском проспекте при движении в сторону центра есть затруднения на участке от ТТК до Новинского бульвара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.