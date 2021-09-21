"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

На данный момент ЦОДД оценивает трафик в 1 балл, но затруднений с каждой минутой становится все больше. На внешней стороне МКАД на участке от Ярославского до Осташковского шоссе можно потерять 20 минут.

На самом Ярославском шоссе 6-километровый затор растянулся от Холмогорской улицы до проезда Серебрякова. До центра города можно добраться за 20–25 минут.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца существенные затруднения наблюдаются от Русаковской улицы до Рижской эстакады, скорость движения там не более 30 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.