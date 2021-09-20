"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 4 балла

Дорожная карта Москвы продолжает окрашиваться в желто-красный цвет. На данный момент ЦОДД оценивает трафик в 4 балла. Заторы подтянулись к центру города, увеличилась загруженность Бульварного и Садового колец.

Почти полчаса придется потратить на внешнем участке Садового кольца от Курского вокзала до улицы Долгоруковская.

По Бульварному кольцу, по внутренней его стороне, от улицы Новый Арбат до Петровки будете ехать 15 минут.

В плотном потоке едут машины и по Кутузовскому проспекту от Третьего транспортного кольца до Гоголевского бульвара, ориентировочное время в пути – 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.