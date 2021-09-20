"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Три аварии подряд на Варшавском шоссе перед Нахимовским тоннелем сильно затруднили движение в сторону центра. Участок пути от Кантемировской до улицы Нагатинская можно преодолеть за 20 минут.

Продолжает увеличиваться затор на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Его длина растянулась от Велозаводской улицы до Лужнецкой эстакады.

Сильно затруднено движение на Люблинской улице от одноименного музея-усадьбы до Волгоградского проспекта. Трехкилометровый затор образовался на этом участке, и время в пути увеличивается минимум на 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.