"Утро": ситуация на столичных дорогах оценивается в 2 балла

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 2 балла. Продолжает расти затор на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Теперь затруднения начинаются от Велозаводской улицы.

Полчаса можно потратить на Рязанском проспекте, на 4 километра растянулся затор от улицы Вострухина до метро "Нижегородская".

Также внешняя сторона МКАД от трассы М-11 до Путилковского шоссе окрасилась в желто-красный цвет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.