"Утро": трафик в столице увеличился до 4 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На внешней стороне МКАД авария в левом ряду в районе 49-го километра тормозит поток от Сколковского шоссе.

Полчаса можно простоять в заторе в сторону центра на Проспекте Вернадского, образовавшемся после ДТП в среднем ряду на мосту Лужники. Начинается он от улицы Крупской.

Затруднено движение на Рязанском проспекте. Средняя скорость машин на участке от улицы Вострухина до Карачаровской эстакады – 10 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.