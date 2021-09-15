"Утро": дорожный трафик в Москве составляет 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Из-за аварии в среднем ряду на 42-м километре МКАД поток на внутренней стороне кольцевой автодороги притормаживает от Профсоюзной улицы. Скорость на этом участке снизилась до 18 километров в час.

Медленно едет и сама Профсоюзная улица в направлении центра, скопление машин наблюдается на въезде в город. Средняя скорость на магистрали – 15 километров в час. Дорога до центра займет 40 минут.

Затруднено движение на вешней стороне Третьего транспортного кольца на юго-востоке города. В левом ряду на Нижегородской эстакаде произошло ДТП, в результате стал образовываться затор, начиная от Волгоградского проспекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.