"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Наблюдается плотный поток на Новослободской улице. От Лесной улицы до Весковского переулка скорость машин составляет 40 километров в час.



После ДТП в среднем ряду на Сущевском Валу у 9-го дома затор образовался на внешней стороне Третьего транспортного кольца на севере города.

На внутренней стороне МКАД на юге столицы авария в среднем ряду на 32-м километре тормозит поток от Липецкой улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.