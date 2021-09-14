"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 2 балла

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 2 балла. Придется сбросить скорость на МКАД.

Затруднено движение на Ленинградском шоссе. Плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.