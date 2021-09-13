"Утро": в ЦОДД оценивают столичный трафик в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Ленинском проспекте есть участки с затруднениями в сторону центра. От улицы Островитянова до Миклухо-Маклая можно задержаться на 10 минут и на 15 – от Гарибальди до улицы Дмитрия Ульянова.

После аварии на перекрестке Сретенского бульвара и Сретенки скорость машин на внешней стороне Бульварного кольца на севере снизилась до 3 километров в час.

Также стоят машины в Кутузовском тоннеле в обоих направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.