"Утро": трафик в столице увеличился до 4 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. 4-километровый затор образовался на проспекте Маршала Жукова в сторону центра. Начинается он от Крылатской и тянется до улицы Мнёвники.

На юго-западе МКАД затруднено движение в обоих направлениях. Внутренняя сторона притормаживает от Профсоюзной улицы. На внешней поток уплотнился от Боровского шоссе.

Полчаса можно простоять в заторе на Каширском шоссе в направлении центра. От улицы Борисовские Пруды до развилки с Варшавским шоссе машины двигаются со скоростью 12 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.