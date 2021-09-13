"Утро": ситуация на столичных дорогах оценивается в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Затруднено движение на Можайском шоссе после аварии перед Рябиновой улицей. Поток уплотнился от Вяземской улицы.

На Варшавском шоссе движению в сторону центра мешает столкновение в левом и среднем рядах у 13-го дома. Скопились машины и на соседнем Каширском шоссе перед развилкой.

50 минут займет дорога до центра на Дмитровском шоссе. Средняя скорость на магистрали – около 20 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.