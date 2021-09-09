"Утро": в 4 балла оценивается ситуация на столичных дорогах

По данным ЦОДД, столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. На внутренней стороне МКАД в 20-километровом заторе стоят водители от улицы Верхние Поля до Варшавского шоссе.

На Можайском шоссе при движении в сторону центра можно задержаться на 10–15 минут, преодолевая путь от Вяземской улицы до Аминьевского шоссе.

При съезде с Кутузовского проспекта на Третье транспортное кольцо по его внешней стороне до Лужнецкой эстакады ехать будете не быстрее 20 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.