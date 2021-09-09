"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 5 баллов

По данным ЦОДД, столичный трафик к этому часу составляет 5 баллов. На внешней стороне МКАД от Новодачного до Путилковского шоссе придется сбросить скорость до 30–40 километров в час. На этом участке длина затора составляет 10 километров.

На Дмитровском шоссе из-за двойной аварии в среднем и левом рядах от Ильменского проезда до улицы Руставели можно задержаться более чем на 25 минут.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца от Русаковской улицы до Сущевского Вала водителям придется притормозить до 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.