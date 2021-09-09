"Утро": трафик в столице увеличился до 4 баллов

По данным ЦОДД, столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. На севере МКАД на внешней стороне величина затора увеличилась до 9 километров. Путь от национального парка "Лосиный остров" до Осташковского шоссе можно преодолеть за 20 минут.

На шоссе Энтузиастов в бордово-красном цвете обозначен на карте участок от улицы Главная аллея до Проспекта Буденного.

Сильно затруднено движение на Рязанском проспекте от улицы Паперника до Нижегородской эстакады. Путь до центра города займет 15–17 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.