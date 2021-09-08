"Утро": загруженность столичных дорог в ЦОДД оценивают в 4 балла

По данным ЦОДД, столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. Затруднения в движении отмечаются на внешней стороне МКАД от Бусиновского проезда до Новокуркинского шоссе. Водители смогут преодолеть этот участок за 15–20 минут.

Притормозить придется на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, от Хорошевского шоссе до Сущевского Вала скорость движения не превышает 20 километров в час.

Несколько аварий на прилегающих к Таганской площади магистралях практически полностью парализовали движение как на самой площади, так и на внутренней стороне Садового кольца от метро "Таганская" до улицы Большой Ордынки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.